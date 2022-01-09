انقلاب شاحنة تنقل الوقود في غرب إيران... واندلاع حريق في منازل عدّة

إيران (أ ف ب).

قال مسؤول طوارئ للتلفزيون الإيراني إن شاحنة محملة بالوقود انقلبت في غرب إيران اليوم السبت مما أسفر عن مقتل سائقها واشتعال النيران في عدد من المنازل.

وأضاف المسؤول لمحطة التلفزيون إن حمولة الشاحنة تدفقت نحو المنازل واشتعلت فيها النيران، وإنّه تم إرسال خمس سيارات إسعاف وثلاث سيارات إنقاذ ورجال إطفاء.