09 يناير , 2022
إيران (أ ف ب).
قال مسؤول طوارئ للتلفزيون الإيراني إن شاحنة محملة بالوقود انقلبت في غرب إيران اليوم السبت مما أسفر عن مقتل سائقها واشتعال النيران في عدد من المنازل.
وأضاف المسؤول لمحطة التلفزيون إن حمولة الشاحنة تدفقت نحو المنازل واشتعلت فيها النيران، وإنّه تم إرسال خمس سيارات إسعاف وثلاث سيارات إنقاذ ورجال إطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب شاحنة تنقل الوقود في غرب إيران... واندلاع حريق في منازل عدّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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