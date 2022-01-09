مليونا إصابة يومية بكوفيد في الأسبوع الأول من 2022

تم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في العالم يومياً في الأسبوع الاول من 2022 بين الأول من كانون الثاني/يناير والسابع منه، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام بحسب تعداد فرانس برس.

وبلغ معدل الإصابات 2.106.118 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الفائتة، بعدما تم تخطي سقف مليون إصابة يومياً في الأسبوع من 23 الى 29 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270 بالمئة منذ رصد المتحورة أوميكرون في بوتسوانا وجنوب أفريقيا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وسجّلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7.211.290 حالة خلال سبعة أيام بزيادة 47 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الفائتكو.

وسجل كل من الولايات المتحدة وكندا 49 بالمئة و33 بالمئة من الحالات التي تم إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4.808.098 اصابات وبزيادة نسبتها 76 بالمئة مقارنة بالأسبوع الفائت.

وينتشر كوفيد-19 بسرعة كبيرة في جميع القارات، فقد سجّلت أستراليا 369.313 اصابة خلال سبعة ايام بزيادة 224 بالمئة، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 1.126.862 اصابة بزيادة 148 بالمئة، وفي الشرق الأوسط 209.021 اصابة خلال سبعة أيام بزيادة 116 بالمئة، وفي آسيا 714.017 اصابة بزيادة 145 بالمئة.

وتسجل إفريقيا وحدها حالياً أرقاماً متوازنة بلغت 304.224 اصابة خلال سبعة أيام، ولكن الإصابات بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة هناك على غرار أوروبا ومنطقة الولايات المتحدة/كندا.

ولا تترافق موجة تفشي الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد الوفيات. ففي الأيام السبعة الماضية سُجل معدل 6.237 وفاة يومياً في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020، اي منذ نحو 15 شهراً. وتم تسجيل 8.049 وفاة يومياً بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر 2021، أي قبل رصد المتحورة أوميكرون مباشرةً.

ترتكز هذه الأرقام على الحصيلة التي تعلنها يومياً السلطات الصحية في كل بلد.

ويبقى جزء كبير من الإصابات غير الخطرة أو تلك التي بدون عوارض بدون رصد على رغم تعزيز آليات الكشف في العديد من الدول منذ اكتشاف الفيروس نهاية 2019. وتختلف سياسات إجراء الفحوص الكاشفة للفيروس بين بلد وآخر.