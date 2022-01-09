انت الان تتابع خبر بسبب الازمة المالية.. محافظة عراقية تمنح اجازة اجبارية لهذه الفئة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت بلدية النجف الأشرف، اليوم الاحد، منح الموظفين العاملين بأجر يومي إجازة إجبارية وذلك بسبب الازمة المالية التي تعاني منها الدائرة.
وأستثنت البلدية الأجراء الذين يعملون بالفعل بصفة عامل نظافة او سائق، مبينة ان "هذا الإجراء يشمل كافة الأجراء الذين لا يعملون بصفتهم المتعاقد عليها ضمن العقد".
وأكدت ان "الإدارة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة وان جميع العاملين هم محط إهتمام".
وأكدت ان "الإدارة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة وان جميع العاملين هم محط إهتمام".