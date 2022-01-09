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بسبب الازمة المالية.. محافظة عراقية تمنح اجازة اجبارية لهذه الفئة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت بلدية النجف الأشرف، اليوم الاحد، منح الموظفين العاملين بأجر يومي إجازة إجبارية وذلك بسبب الازمة المالية التي تعاني منها الدائرة.
وأستثنت البلدية الأجراء الذين يعملون بالفعل بصفة عامل نظافة او سائق، مبينة ان "هذا الإجراء يشمل كافة الأجراء الذين لا يعملون بصفتهم المتعاقد عليها ضمن العقد".

وأكدت ان "الإدارة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة وان جميع العاملين هم محط إهتمام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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