بسبب الازمة المالية.. محافظة عراقية تمنح اجازة اجبارية لهذه الفئة - عاجل

وأستثنت البلدية الأجراء الذين يعملون بالفعل بصفة عامل نظافة او سائق، مبينة ان "هذا الإجراء يشمل كافة الأجراء الذين لا يعملون بصفتهم المتعاقد عليها ضمن العقد".

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت بلدية النجف الأشرف، اليوم الاحد، منح الموظفين العاملين بأجر يومي إجازة إجبارية وذلك بسبب الازمة المالية التي تعاني منها الدائرة.

محمد يوسف

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