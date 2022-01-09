بالاسم.. اغتيال قيادي بارز في التيار الصدري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر مطلع اليوم الأحد باغتيال قيادي بارز في التيار الصدري في محافظة ميسان جنوبي العراق.



ونقلت وكالة (شفق نيوز) العراقية اليوم عن المصدر قوله إنه "تم العثور على جثة (مسلم أبو الريش) القيادي البارز في التيار الصدري في وقت متأخر من ليلة أمس مرمية بمنطقة الشيشان وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد".

ووفق المصدر ، يعد (أبو الريش) المتهم الرئيسي في اغتيال (وسام العلياوي) القيادي في حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري.

وكان العلياوي وشقيقه قد قتلا بهجوم نفذه مجهولون على مقر عصائب أهل الحق في مدينة العمارة خلال أحداث احتجاجات عام 2019 .

يتزامن ذلك مع عقد البرلمان العراقي الجديد اليوم أولى جلساته بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا في البلاد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول)2021.

ولا يزال الموقف السياسي في العراق ضبابياً بسبب التباين في وجهات النظر حيث ينقسم الشيعة إلى طرفين، أحدهما يؤيد تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم القوى الفائزة بالانتخابات بقيادة مقتدى الصدر صاحب الأغلبية، وطرف آخر يقوده الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الذي يطالب بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع دون النظر إلى نتائج الانتخابات.