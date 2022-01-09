باكستان.. 1572 إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 1572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتشهد باكستان حالياً، موجة خامسة لفيروس كورونا، يبدو أنها تزداد حدة.

وطبقاً لبيانات المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد تم اختبار إجمالي 49 ألف و658 عينة، خلال تلك الفترة، جاءت نتائج اختبارات 1572 منها إيجابية، ليصل معدل النتائج الإيجابية لاختبارات الفيروس إلى 3.16.

وقفزت حصيلة الوفيات بسبب الجائحة إلى 28 ألفاً و969 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية.

ويبلغ عدد مرضى فيروس كورونا، ممن هم في حالة خطيرة، بمختلف المستشفيات في البلاد 629.