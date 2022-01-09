توفيق عكاشة يكشف الحالة الصحية لزوجته حياة الدرديري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

أعلن الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، تحسن الحالة الصحية لزوجته الإعلامية حياة الدرديرى، بعدما كانت قد تعرضت لصدمة عصبية عنيفة- بحسب ما ذكر عكاشة.

وقال عكاشة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بالله وعلى الله ومن الله.. فوق عرشه يكرمنا بتحسن في الحالة الصحية للإعلامية حياة الدرديرى.. ربنا إنا نشكرك لكرمك علينا، فأنت الكريم مستجيب الدعاء فلقد تناولت وجبتها الغذائية الأولى منذ صباح الثلاثاء الماضى منذ ساعة".

وكان قد قال عكاشة في منشور له أمس الأول: "بفضل الله ونعمته عليها تحسن ملحوظ فى حالة الإعلامية حياة الدرديري، بفضل الله ودعاؤكم لها، فليس لها سوى الله ودعاؤكم

فلقد زالت مرحلة الخطر تماماً كله من فضله سبحانه عليها".

وأعلن عكاشة مساء الخميس الماضي، تعرض الإعلامية حياة الدرديري لإمكانية الإصابة بالشلل قائلا: "رب ارحمنا فأنت أرحم الراحمين.. زوجتى الإعلامية حياة الدرديري معرضه للإصابة بشلل نتيجة الصدمة العصبية الحادة المصابة بها.. ارحمها ربي فهي ليس لها سوى أنت".