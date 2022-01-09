المصلحة العامة وسرعة الأداء.. وزير الري يكشف أسباب حركة الترقيات والتنقلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من السادة قيادات مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بعدد من المحافظات والذين تم تكليفهم مؤخراً، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بهم.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى في إختيار قيادات الوزارة، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل، مشيراً إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز، ومؤكداً على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

ووجه عبد العاطي، خلال الاجتماع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع، واستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية.

كما وجه بزيادة معدلات تأهيل المساقي وتطبيق نظم الري الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتى الزراعة والمالية والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى بهذا الشأن.

كما وجه بمتابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات، والاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما وجه بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أي إزدحامات، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

كما استعراض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات الهامة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة.

كما شدد عبد العاطي، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.