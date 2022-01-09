الطقس.. غطاء سحابي وسيول ورياح على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يوجد نشاط نسبي للرياح الآن على القاهرة والسواحل الغربية.

وأضافت الأرصاد، في بيان، الأحد، أنه تنشط رياح جنوبية غربية جافة على شمال البلاد من الساحل الغربي حتى القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.

كما تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح على السواحل الشمالية إلى ٢٥ عقدة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري إلى ٢٠ عقدة وخاصة في وقت الظهيرة وما بعدها.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى ٣ أمتار.

ويمتد غطاء سحابي على مصر الوسطي حتى أقصى جنوب البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد شدتها على سيناء تصل إلى حد السيول هناك.