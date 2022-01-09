ألمانيا تدرج 5 دول عربية ضمن “القائمة الحمراء” لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الألمانية، السبت، إدراج إسرائيل و5 دول عربية ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يفرض على القادمين منها قيود سفر صارمة بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وموريتانيا وأستراليا وفرنسا وإستونيا وأيسلندا والسويد وغيرها.

واتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا. وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي.

وفيما يخص مدة الحجر الصحي فقد تم الاتفاق على إعفاء المخالطين من الحجر الصحي إذا كانوا قد تلقوا الجرعة التعزيزية من اللقاح. أما بالنسبة لغيرهم فيتوجب عليهم قضاء 10 أيام في العزل الصحي بدلا من 14 يوما التي كان معمولا بها سابقا.

يذكر أن ألمانيا تسجل تزايد مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.