إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في ثلاث محافظات

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد واثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي ورواح المواطنين باربع عبوات ناسفة معدات للتفجيرعلى الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد – البصرة".وأشار البيان إلى إنه "تم تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".