انت الان تتابع خبر بينهم ثلاثة لاعبين عرب.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذا الرصد، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة قبل انطلاق النسخة الـ33 منها:
3- النيجيري رشيدي ياكيتي - 13 هدفا.
4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا.
1- الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا.
2- الإيفواري لوران بوكلان – 14 هدفا.
3- النيجيري رشيدي ياكيتي - 13 هدفا.
4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا.
5- الكاميروني باتريك مبوما - 11.
6- المصري حسام حسن - 11 هدفا.
7- الإيفواري ديديه دروغبا – 11 هدفا.
8- الكونغولي ندياي مولامبا – 10 أهداف.
9- التونسي (البرازيلي الأصل) دو سانتوس – 10 أهداف.
10- الزامبي كالوشا بواليا – 10 أهداف.