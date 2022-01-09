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بينهم ثلاثة لاعبين عرب.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أمم إفريقيا

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بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذا الرصد، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة قبل انطلاق النسخة الـ33 منها:

1- الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا.

2- الإيفواري لوران بوكلان – 14 هدفا.

3- النيجيري رشيدي ياكيتي - 13 هدفا.


4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا.

5- الكاميروني باتريك مبوما - 11.

6- المصري حسام حسن - 11 هدفا.

7- الإيفواري ديديه دروغبا – 11 هدفا.

8- الكونغولي ندياي مولامبا – 10 أهداف.

9- التونسي (البرازيلي الأصل) دو سانتوس – 10 أهداف.

10- الزامبي كالوشا بواليا – 10 أهداف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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