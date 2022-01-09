انت الان تتابع خبر بينهم ثلاثة لاعبين عرب.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذا الرصد، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة قبل انطلاق النسخة الـ33 منها: 1- الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا. 2- الإيفواري لوران بوكلان – 14 هدفا. 3- النيجيري رشيدي ياكيتي - 13 هدفا.



4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا. 4- المصري حسن الشاذلي – 12 هدفا. 5- الكاميروني باتريك مبوما - 11. 6- المصري حسام حسن - 11 هدفا. 7- الإيفواري ديديه دروغبا – 11 هدفا. 8- الكونغولي ندياي مولامبا – 10 أهداف. 9- التونسي (البرازيلي الأصل) دو سانتوس – 10 أهداف. 10- الزامبي كالوشا بواليا – 10 أهداف.