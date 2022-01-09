المكسيك.. تسجيل عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عدداً قياسياً من الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19 يوم السبت، بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة.



وسجلت وزارة الصحة 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة.

ولكن لم يسجل عدد وفيات كوفيد-19 ارتفاعا مماثلا خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 202 وفاة مؤكدة يوم السبت.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789 وعدد الوفيات 300303.

وتقول السلطات الصحية المكسيكية إن من المرجح أن يكون العدد الرسمي المعلن للإصابات والوفيات أقل بكثير من العدد الفعلي بسبب عدم وجود اختبارات على نطاق واسع.