بريطانيا.. تسجيل 146390 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية تسجيل 146390 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بريطانيا اليوم، نزولاً من 178250 حالة أمس، بينما زادت حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 313 ارتفاعاً من 229.



وتشهد بريطانيا قفزة في حالات الإصابة بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19 في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من أن معدل الوفيات أقل مما حدث أثناء موجات سابقة من المرض.

وارتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد، في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا، إلى 150057 حالة.