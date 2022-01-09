إيجار تمليكي.. الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة بعد تكليف الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حاليًا في مرحلة وضع إطار وملامح للبرنامج الخاص بطرح شقق الإيجار، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات تليفزيونية، أن هدف الرئيس أن الناس تمشي تتكعبل في الشقق، ونلبي رغبة واحتياجات المواطنين، لافتة إلى أن التوجه حاليًا لطرح شقق للإيجار تكون موجّه لغير القادرين على سداد مقدمات الحجز وتملك شقة.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في التواصل مع المحافظات لتحديد الأراضي المتاحة التي سيتم تنفيذ عليها الوحدات، بحيث تكون هذه الوحدات في العمران القائم، ولا تبعد كثيرًا عن أماكن تواجد المواطنين، حتى لا يتكلف انتقالات كثيرة.

وتابعت: "مدة الإيجار ستكون محددة في العقد وكذلك قيمة الإيجار، وسيكون في بدائل متاحة أمام المتقدمين، ويمكن تملك الوحدة في نهاية المدة الإيجارية".

وأكدت أن الوحدات ستكون مفروشة وجاهزة للسكن بالإيجار وفي نهاية المدة الإيجارية سيتم إتاحة تملك الوحدة مع خصم الإيجار الشهري من ثمن الوحدة.

وبدأت أولى خطوات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، منذ 10 أيام حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تكليف الرئيس بتيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثى الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من البناء العشوائي، وخلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة الأسبوع الماضي، مشددًا على أن الدولة تتدخل في مسألة الإيجارات خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس: "عشان كده التحدي اللي قدامنا أننا نعمل شقق للإيجار.. والله وهعملها.. وقولت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم.. يا عريس يا عروسة يا جداد خشوا عيشوا وادفعوا إيجار دي فرصة عشان نقدر ننجح فكرة الإيجار.. لأن بقت فكرة الناس كلها دلوقتى في التمليك".

هذه هي المرة الأولى التي تطرح الوزارة شقق بالإيجار ومفروشة، لكنها طرحت شقق بالإيجار قبل ذلك عام 2016، حيث شمل الطرح الأول 10 محافظات بواقع 511 شقة بالإسماعيلية، 240 شقة بالسويس، 472 شقة بمحافظة القليوبية، 310 شقة بمحافظة المنوفية، 180 شقة بمحافظة دمياط، 192 شقة بمحافظة المنيا، 536 شقة بمحافظة سوهاج، 800 شقة بمدينة أخميم، 1500 شقة بشمال سيناء 1340 شقة بمحافظة قنا.

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