شكرا لقرائتكم خبر عن القاتل مفاجأة.. مصرع 22 شخصًا بينهم نساء وأطفال في دولة آسيوية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جثث أفراد أسر بكاملها، بينهم أطفال، داخل سيارات غطتها الثلوج، في مرتفعات جبلية شمال باكستان.

وفي التفاصيل لقي 22 شخصاً حتفهم بينهم عدد من النساء والأطفال، وسط درجات حرارة متجمدة بعدما حوصروا في سياراتهم بسبب عاصفة ثلجية ضربت منتجع «مَري» السياحي قرب العاصمة الباكستانية إسلام آبادن حسب «رويترز».

فيما نقلت «العربية» عن الدكتور فهيم يونس رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة ماريلاند، أرجاعه سبب الوفاة إلى البرد، أو غاز أول أكسيد الكربون، مؤكدًا أن أول أكسيد الكربون هو غاز قاتل وعديم الرائحة، وفي حالة إذا دُفنت سيارة في الجليد فإن العادم المحتبس يمكن أن يقتل الركاب.