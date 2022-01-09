الرياض ترحب بالحوار بين الأطراف السودانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 48 دقيقة

رحبت السعودية، اليوم السبت، بالحوار بين الأطراف السودانية، مؤكدة دعمها لكل ما يحقق “أمن وسلامة ووحدة واستقرار وازدهار ونماء السودان”، وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح البيان أن المملكة “نوهت بدور الأمم المتحدة، وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، اليوم السبت، عن إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية.

وتم إنشاء بعثة “يونيتامس” بموجب قرار مجلس الأمن 2524، استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير 2020، لدعم الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.