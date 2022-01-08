شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: الأربعاء المقبل صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 10 أغسطس 2021، يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يناير 2022، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها علي حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش.