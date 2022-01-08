شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: مشروع حياة كريمة طفرة وتجربة فريدة من نوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آلاء بسيوني عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم إطلاق ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العامل اليوم، وشهدت التحدث عن أثر جائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة وريادة الأعمال وحياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، : " تم عقد جلسة حول سياسات المياه الرشيدة وعدد من الموضوعات المهمة في ورش منتدى شباب العالم، ومشروع حياة كريمة طفرة وتجربة فريدة من نوعها، نظرا لطبيعته وعدد الفئات المستهدفة خلاله من المصريين".

وتابعت :"هناك وفود من 196 دولة يشاركون في منتدى شباب العالم، مع اتباع كامل للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "، مشيرة إلى أن منتدى شباب العالم له صدى كبير في العالم ويتحدث منتدى شباب العالم عن قضايا تهم الشباب في كل أنحاء العالم ومنها حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".