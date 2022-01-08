شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عبد الستار: فخورة بمواكبة التنسيقية للجوانب التنفيذية والتشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنها سعيدة بشكل كبير كعضو بالتنسيقية، من التنوع والتطور والمواكبة في الجوانب التنفيذية والتشريعية، مؤكدة أن ذلك التنوع والمواكبة أكسبها خبرات كبيرة، مشيرة إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب شاركوا في الورش التمهيدية قبل انطلاق منتدى شباب العالم.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "فكر التنسيقية فكر إيجابي من حيث الدراسة الأكاديمية للعضو وخبرته العملية، لكي يشارك في الأمور الهامة، وهو توجه الدولة المصرية والمتمثل في المشروعات القومية التي تقوم بها مصر، وهي مشروعات قائمة على أبحاث علمية دقيقة".

وذكرت: "فخورة أيضا بمشاركة زملائي خلال الورش اليوم، بمختلفاتها والموضوعات التي تم طرحها، حيث حضرنا اليوم ورش خاصة بحياة كريمة والتحول التكنولوجي والكهرباء والنظافة والتحور الرقمي والذكاء الاصطناعي، لذلك أنا فخورة للغاية بتلك المشاركة المتنوعة".