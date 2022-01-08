وفاة الكاتب والسجين السياسي الإيراني بكتاش أبتين في السجن جراء إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (بي بي سي)

تشير التقارير الواردة من إيران إلى وفاة الكاتب والمخرج السينمائي البارز بكتاش أبتين في السجن.

وأصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين بياناً قالت فيه إن أبتين توفي في سجين إيفين حيث كان يقضي عقوبة مدتها ست سنوات.

وفي الأسابيع الأخيرة تزايد القلق بعد تدهور حالته الصحية، ووضع في غيبوبة طبية منذ أسبوع بعد إصابته بكوفيد-19 للمرة الثانية.

وتحمل المعارضة السلطات الإيرانية، المسؤولية وتتهمها بالتقصير في علاجه، مما تسبب في وفاته.

وأدين بكتاش أبتين مع اثنين من زملائه بتهمة نشر الأكاذيب حول الدولة وزعزعة الأمن القومي.