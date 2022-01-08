كمبوديا تدافع عن رحلة زعيمها إلى ميانمار

فيما صرح وزير الخارجية براك سوخون للصحفيين بأن المحادثات بين هون سين وزعيم ميانمار حققت «نتيجة جيدة للغاية وإيجابية بخطوة تقدمية إلى الأمام» بشأن تنفيذ جهود السلام التي اتفقت عليها رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي كتلة إقليمية تقودها حاليًا كمبوديا.
احتجاجات واسعة
وأثار اجتماع هون سين، الجمعة، مع قائد جيش ميانمار الجنرال الكبير مين أونج هلاينج، الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في فبراير الماضي، احتجاجات في ميانمار وانتقادات في الخارج.
وقال معارضوه، إن ذلك أضفى الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة وكسر العزلة الدبلوماسية شبه الكاملة للجنرالات.
حيث أدى استيلاء الجيش على السلطة إلى صراع واسع النطاق مع المدنيين الذين شكلوا جماعات حرب العصابات ونزوح آلاف الأشخاص من ديارهم بسبب هجمات الجيش.
وقف النار
وقال البيان المشترك الصادر، الجمعة، بشأن المحادثات، والذي وصفها بأنها «صريحة»، إن مين أونج هلاينج يمدد لوقف إطلاق النار حتى نهاية العام.ومن غير المحتمل أن يؤخذ عرض وقف إطلاق النار على محمل الجد من قبل معارضي الجيش، حيث يتم انتهاك هذه الترتيبات بشكل روتيني في ميانمار.
كما أشار وقف إطلاق النار على وجه التحديد فقط إلى الجماعات العرقية المسلحة القائمة منذ فترة طويلة، وليس وحدات حرب العصابات المدنية الجديدة التي تقوم حاليًا بمعظم القتال.
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