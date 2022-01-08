إعصار الجنوب يحرر شبوة

في سلسلة من الانتصارات المتوالية، أعلنت قوات العمالقة تقدمها الكبير في محافظة شبوة وانتهاء المرحلة الأولى والثانية من عملية تحرير محافظة شبوة، في غضون أيام معدودة، ومواصلة تلك الانتصارات بكل قوة وعزيمة.

من جانبه ذكر الناطق الرسمي لقوات العمالقة في محافظة شبوة القائد بدر عبدالله اليافعي أن القوات تواصل تحريرها المحافظة بكل قوة، وأن القوة على أعلى مستويات استعدادها لتنفيذ المرحلة الثالثة بدعم طيران التحالف العربي؛ لتحرير بقية المناطق في محافظة شبوة.

بعد تحريرها مناطق: هجر كهلان، وطوال السادة، ثم النقوب، ومفرق الحِمى الإستراتيجي في مديرية عسيلان، وجبل بن سبعان، وقرية الهجيرة، ومنطقة السليم، والصفراء، ومعسكر اللواء 163 التابع لمحور بيحان، مضيفًا: «وبذلك أصبحت مديرية بيحان تحت سيطرتنا بعد تحريرها بالكامل».

المرحلة الثالثة

وأوضح اليافعي أنه بعد معارك عنيفة تحققت الانتصارات ودحرت الميليشيات، وتم تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكدا أنه تم إعطاء الحوثيين 6 ساعات كفرصة أخيرة لسحب قواتهم من (مديرية عين) آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة، ولكن الحوثيين لا يعرفون إلا لغة القوة؛ ولذلك استأنفت قوات العمالقة الجنوبية تضييق الخناق على الميليشيا ومحاصرتهم في مديرية عين، وحاليا هم بين حجري الرحى.

خطط جديدة

وكشف اليافعي، أن لدى التحالف العربي خططا وترتيبات جديدة ستغير المشهد في اليمن بشكل عام، وأن الخبر هو ما سيشاهدهُ الحوثيون لا ما يسمعونه، وسيعلمون لمن ستكون النصرة والعاقبة، موضحًا أن القائد البطل قائد ألوية العمالقة الجنوبية أبو زرعة المحرمي يناقش مع قيادة التحالف أمر التقدمات خارج محافظة شبوة، وهو ما يؤكد أن شبوة باتت على وشك التحرر بالكامل.

محافظة شبوة:

محافظة محورية إستراتيجية.

2015 سيطرت عليها ميليشيات الحوثي.

تم استعادة مركز المحافظة مدينة عتق بدعم التحالف العربي في ذات العام.

تعتبر مملكة الغاز في اليمن، حيث يقع في شواطئها أهم وأكبر محطة لتسييل الغاز وتصديره في اليمن

مدينة العليا.. هي الحاضرة التاريخية لمديرية بيحان وتربط بين سلاسل جبلية، وتعرف ببوابة محافظة شبوة.

تبلغ مساحة محافظة شبوة (42584) كيلومترا مربعا.

يوجد بها 3 مطارات مطار عتق.. مطار بيحان.. مطار بالحاف.

يوجد 3 مواني بحرية: (ميناء بئر علي.. ميناء قنا.. ميناء مجدحه).

توجد بها أنواع مختلفة من المعادن أهمها: (الزنك -الفضة - الرصاص- الملح الصخري- الفلدسبار- رمل الزجاج - السيلكا- الاسكوريا -البرلايت).

يبلغ طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة 300 كم.