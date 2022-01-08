سورية تسلم العراق 50 داعشيا

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن «العراق تسلم 50 متهما عراقيا ينتمون إلى عناصر عصابات داعش، من الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية».
وأضافت: «عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري، عن طريق منفذ ربيعة، حيث سُلموا إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
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