سورية تسلم العراق 50 داعشيا

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، تسلم الجهات الآمنية العراقية 50 شخصا من سورية، متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش».

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن «العراق تسلم 50 متهما عراقيا ينتمون إلى عناصر عصابات داعش، من الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية».

وأضافت: «عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري، عن طريق منفذ ربيعة، حيث سُلموا إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».