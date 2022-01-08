شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا ترد على بلينكن: عليك مراجعة سجل أمريكا الحافل بالتدخلات في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

ردت روسيا بغضب، اليوم السبت، على تعليق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن كازاخستان ربما تواجه صعوبة في إخراج القوات الروسية، وقالت إنه يجب أن يذكر، بدلا من ذلك، التدخلات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.



وقال بلينكن، ”أحد الدروس المستفادة من التاريخ الحديث هو أنه بمجرد دخول الروس إلى منزلك، يصعب أحيانا إقناعهم بالمغادرة“.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بلينكن بأنها ”مسيئة تماما“، واتهمته بـ“الاستخفاف بالأحداث المأساوية في كازاخستان“.