"ناشيونال إنترست": إيران تسعى لتكون قوة نووية وغير مهتمة باتفاق جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إن إيران تسعى فعلا لأن تصبح قوة نووية، حتى تستطيع مواجهة الولايات المتحدة، وإنها غير مهتمة بأي اتفاق جديد مع الدول الكبرى.



وحذرت المجلة، في تقرير يوم الجمعة، من أن تحقيق إيران لذلك الهدف سيعرض المنطقة بأسرها للخطر، وقد يؤدي إلى انهيار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت المجلة: ”استؤنفت أخيرا المفاوضات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الحقيقة أن طهران تتقدم نحو الأسلحة النووية وليس لديها اهتمام كبير بتحقيق اختراق دبلوماسي، فيما لا تزال الولايات المتحدة تأمل في المضي قدمًا“.