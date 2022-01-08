الأردن ينفي انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه في كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

نفى الأردن، السبت، أنباء تحدثت عن انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه في كازاخستان، التي تشهد أحداث عنف، وضعفا في خدمات الاتصالات.



وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنها تنفي ”الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الإخبارية، بخصوص انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية كازاخستان“.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، إن الأردن شكّل خلية أزمة في وزارة الخارجية؛ من أجل متابعة أوضاع الأردنيين في كازاخستان، بالتزامن مع الأحداث هناك.