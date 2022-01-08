ممثل خامنئي يعترف بحرق مجسم سليماني

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وقال «إنه تلقى قبل منتصف الليل مكالمة ليخطر في الذهن ما حصل في 3 يناير2020، حيث تناقلت الأخبار مقتل سليماني في مطار بغداد».
وكتبت وكالة الأنباء الرسمية إمينا: هذا التمثال صنع بالتزامن مع ذكرى مقتل سليماني، بتكلفة تقارب 150 مليون تومان، وتم نصبه في ساحة قمر بني هاشم بعد سنة من صنعها. كان هذا بينما تم نشر صور الليلة الماضية لحرق التمثال الذي تم تركيبه حديثا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أكبر أيازي، مدير الاتصالات ببلدية شهركرد، «تم إحراق مجسم سليماني، الذي تم نصبه بحضور مسؤولين محليين، ولم يكن من الممكن إصلاحه في الموقع وكان لا بد من نقله إلى المستودع». وتابع «كما يجب إعادة النظر في مادة التمثال المصنوعة من الألياف الزجاجية حتى لا نشهد هذه الأحداث».
يذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلن في بيان أن وحدات تابعة له أضرمت النيران في المجسم للمتعطش للدماء قاسم سليماني في مدینة شهرکرد، وهتف الثوار ضد نظام الوالي الفقيه خلال عملية الحرق.
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