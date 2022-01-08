12 عام سجن للمتعاطفين مع المعارضة الإيرانية

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وأصدر الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران أحكاما على ثلاث سجينات سياسيات بالسجن 12 عاما بتهمتي «أنشطة دعائية ضد النظام» و»التآمر للعمل ضد الأمن القومي من خلال التعاون مع منظمة مجاهدي خلق».
وصدر الحكم على السيدتين مخصوص بخارايي (63 عاما) وآذر موسى زاده (59 عاما) بالسجن 5 سنوات، وعلى رقية سلطان ميرزائي (69 عاما) بالسجن سنتين ومصادرة بستانها الشخصي في مدينة شهريار.
وبحسب هذه الأحكام الجائرة فإن هؤلاء الثلاث «تجمعن وتآمرن» في بستان السيدة ميرزائي التي استشهد أربعة من أفراد عائلتها على يد جلاوزة النظام، والسيدات الثلاث من السجناء السياسيين في الثمانينات وأمضين سنوات عدة في سجون نظام الملالي. بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت السيدة مخصوص بخارايى وآذر موسى زاده، التي قتل زوجها في مجزرة عام 1988.
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