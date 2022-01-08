10 ملايين دولار لكشف معلومات عن شرارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة العدل الأمريكية عبر برنامج (مكافآت من أجل العدالة)، «إنها رصدت 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تسمح بالقبض على رجل أعمال يعمل لفائدة حزب الله اللبناني».

وقال حساب (مكافآت من أجل العدالة) عبر تويتر، «إن علي يوسف شرارة، رجل أعمال استثمر ملايين الدولارات لصالح تنظيم حزب الله اللبناني».

وأوضح الحساب، أنه يمكن الحصول على 10 ملايين دولار، نظير معلومات عنه أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج (مكافآت من أجل العدالة).

وقال الحساب «إن شرارة يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة سبكترم القابضة في لبنان، واستثمر ملايين الدولارات من حزب الله للمساعدة في الدعم المالي للتنظيم» وأوضح أن الحكومة أدرجت شرارة وشركته القابضة على قائمة العقوبات الأمريكية.