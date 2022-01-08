رئيس تركمانستان يدعو إلى إطفاء «بوابات الجحيم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، تعليمات تدعو إلى ابتكار وسيلة لإطفاء فوهة عملاقة للغاز في صحراء كاركوم، وتعرف باسم «بوابات الجحيم»، أو «بوابات جهنم»، بحسب التلفزيون الرسمي التركماني. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن بردي محمدوف قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء، «إن الغاز الطبيعي يحترق منذ سنوات في منطقة داروازا، مما يسبب أضرارا للبيئة، وصحة السكان المحليين».



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