ضربات موجعة للحوثي في شبوة ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد قوات ألوية العمالقة والجيش للتقدم، تحت غطاء لمقاتلات التحالف العربي وبخطوات متسارعة لاستكمال تحرير منطقة مديرية عين، آخر المديريات التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي بمحافظة شبوة، بعد أن استكملت عمليات تحرير عسيلان وبيحان شبوة.

وأكد مصدر عسكري أن التقدم الذي حققته العمالقة بعد تحرير بيحان، أدى إلى تضييق الخناق بشكل كبير على خطوط إمداد الحوثيين نحو مأرب، حيث تدور هناك معركة عنيفة أيضا يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية من مواقع عدة جنوب محافظة مأرب.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة فيديو يظهر لحظة تقدم رجال الجيش واقتحامهم مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الكثبان الرملية جنوب مأرب، وسط مواجهات عنيفة، وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي فرت باتجاه مناطق البيضاء.

وأكدت ألوية العمالقة في وقت سابق نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير «عين»، فيما أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الاسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء، ووصلت فجر أمس تعزيزات عبارة عن عشرات الأطقم من المكلا إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وتلقت ميليشيات الحوثي ضربات موجعة وفادحة في جبهات شبوة ومأرب من قبل ألولية العمالقة المنضوية في الجيش اليمني في جبهات بيحان وعين بشبوة والجيش الوطني، المسنود بالمقاومة ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

من جهته أكد نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن صالح، أن اليمنيين اليوم مع موعد مع النصر والخلاص من الميليشيات الحوثية وأطماع فارس الخبيثة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ محافظة شبوة عوض الوزير، بارك خلاله الانتصارات التي أحرزها المقاتلون في شبوة وآخرها تحرير مديرية بيحان. وثمن نائب الرئيس قوات العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء شبوة الأحرار وهم يخوضون معارك الشرف والبطولة في وجه ميليشيات الحوثي، مشيدا بالتفاف الجميع خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس هادي، وتكاتفهم وحرصهم على التخلص من سطوة الانقلابيين والعمل على التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد محسن أن توحد أبناء الشعب اليمني واحتشادهم حول قضيتهم المصيرية ووقفة التحالف، كفيل بتحقيق حلم التحرير وبناء الدولة اليمنية، دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية.

من جانبه عبر محافظ شبوة عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، متطرقا إلى الوضع الميداني والجهود المبذولة في استكمال التحرير وتأمين المناطق المحررة وتلبية متطلبات المواطنين.

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