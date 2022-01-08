شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية الأحزاب يدعو لإطلاق مبادرة أممية لمكافحة القرصنة الرقمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ورشة عمل "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.

إدارت الجلسة الدكتورة يمنى عبدالرحمن، خبيرة الأمن السيبرانى، وقدم "بريان بوسير"، من كينيا، عرضا عن التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الرى والتوزيع المائى، كما قدمت مديرة الجلسة عرضا عن تكنولوجيا التصوير الحرارى Thermal imaging، وقدم عماد رؤوف، عضو التنسيقية، عرضا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى والجوانب الإيجابية مثل الرصد والتنبؤ بالكوارث والأوبئة وإدارة الأزمات، منها التنبؤ بالوباء من خلال علوم البيانات والتعامل مع إدارة أزمة وباء كورونا من خلال تطبيقات عديدة، وأيضا المخاطر من وراء التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، مثل المسئولية القانونية عن آثار التطبيقات السلبية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث المدير الإقليمى لملف الأمن السيبرانى بشركة هواوى، عن إشكاليات الخصوصية وحماية وتأمين البيانات الشخصية، كما تحدث محمد سيف الله، عضو التنسيقية، عن مقترحات تخص استخدامات الذكاء الاصطناعى فى الخدمات الطبية، سواء تطوير اللقاحات أو التعامل مع إدارة الأزمات بالمستشفيات وقطاع الزراعة والرى، بخصوص توزيع المياه، عن طريق حصر بيانات الموارد المائية ومشاكل الفقر المائى، لتحسين سياسات وعملية توزيع المياه بين الأراضى الزراعية.

ضم وفد التنسيقية، المهندس عماد رؤوف، ومحمد سيف الله، وأحمد البشبيشى، ومحمد الحلو، وقدم الوفد عدد من التوصيات بالورشة:

1. إطلاق مبادرة أممية لمكافحة القرصنة الرقمية وحماية البيانات الحساسة.

2. دعوة الأمم المتحدة لتبنى بروتوكول دولى لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

3. الدعوة لمؤتمر دولى لمناقشة صياغة مشروع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الرقمية Universal Declaration of Digital Rights.

4. دعوة الأمم المتحدة لتبنى مشروع لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والعنف عبر وسائل الاتصال بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

5. إطلاق مسابقة بحثية للجامعات ومراكز الأبحاث الأفريقية لدراسة سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

6. إنشاء منصة إلكترونية بمبادرة "حياة كريمة" تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ICT4D، ومبادرات بناء قدرات الشباب التكنولوجية.