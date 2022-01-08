شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبرى.. كيف وصلت مصر إلى الأمن الغذائى فى 7 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية نجاحات عديدة في شتى المجالات الاقتصادية وغيرها، طوال الـ7 سنوات الماضية، والتي تحقق فيها العديد من الإنجازات تدشين المشروعات القومية الكبرى في المجالات الزراعية والبناء وغيرها من عوامل التنمية التي تسير عليها الدولة المصرية .

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية، وأن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، حيث حقق القطاع الزراعي نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.