رصد متحور "دلتاكرون" يجمع بين صفات "دلتا" و"أوميكرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، السبت، إنه تم اكتشاف متحور جديدة لفيروس كورونا في قبرص، يجمع في صفاته بين المتحورين السابقين "دلتا" و"أوميكرون"، مشيرةً إلى أنه حمل اسم "دلتاكرون"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

ونقلت الوكالة عن ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، قوله: "هناك حالياً متحور يجمع ويمزج بين أوميكرون ودلتا"، مشيراً إلى أن المتحور الجديد حمل اسم "دلتاكرون".

وأكد أستاذ العلوم البيولوجية وفريقه العلمي إصابة 25 بمتحور "دلتاكرون"، لافتاً إلى أن "التحليل الإحصائي أظهر أن التكرار النسبي للعدوى أعلى بين المرضى في المستشفى، مقارنة بالمرضى غير المقيمين في المستشفى".

وأوضحت "بلومبرج" أنه تم إرسال معلومات التسلسل الجيني للحالات المصابة بـ"دلتاكرون" إلى قاعدة بيانات "GISAID" الدولية والمختصة بتعقب التحورات الجديدة لفيروس كورونا.

وقال كوستريكيس: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة أكثر مرضية أو أسرع انتشاراً مقارنة بالمتحورين دلتا وأوميكرون"، متوقعاً بأن "تحل هذه السلالة محل متحور أوميكرون".