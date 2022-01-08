الخارجية الأردنية تنفي انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيي سفارتها في جمهورية كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نفت الخارجية الأردنية، السبت، انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيي سفارتها في جمهورية كازاخستان التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب واسعة.



وأكّد السفير الأردني في كازاخستان يوسف عبدالغني، السبت، التواصل مع القائم بأعمال القنصلية في السفارة الأردنية في كازاخستان عدي الحديد، وقال إن الأخير: "بخير"، وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

كما نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الإخبارية بخصوص انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في كازاخستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هيثم أبو الفول إن خلية الأزمة التي تمّ تفعيلها بالوزارة، على إثر الأحداث والتطورات التي تشهدها كازاخستان، تمكّنت من إجراء العديد من الاتصالات مع رئيس البعثة وموظفي السفارة، بالإضافة إلى أفراد الجالية الأردنية عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وعبّر الناطق الرسمي عن استغرابه من نشر معلومات مضللة، وأهاب بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والتأكد من مصداقية المعلومات والأخبار قبل نشرها.

ومنذ الأحد الماضي، تشهد كازاخستان احتجاجات كبيرة ضد النظام الحاكم في عدد كبير من مدنها، تخللها في بعض الأحيان لأعمال شغب واقتحام للمؤسسات العامة.