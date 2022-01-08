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دولة الإمارات تدعم جهود كازاخستان للحفاظ على أمنها واستقرارها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن أملها في استقرار كازاخستان، مؤكدة دعم جهود الأخيرة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل.

 

كما أكدت وزارة الخارجية، دعم دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وتشهد كازاخستان منذ 6 أيام احتجاجات واسعة ضد النظام الحاكم، تخللها أعمال شغب واحتلال لمؤسسات سيادية.

 

وتحاول السلطات في كازاخستان في الوقت الحالي تأمين المؤسسات السيادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها، بمساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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