نيجيريا.. مقتل 100 شخص بهجوم مسلح شمال غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل أكثر من 100 شخص في هجوم مسلح شمالي غرب نيجيريا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وتكافح القوات النيجيرية عناصر إرهابية ضمن عمليات عسكرية تشترك فيها أكثر من دولة في منطقة الساحل.

ومن بين أهم العمليات التي تنفذها النيجر ونيجيريا بدعم من الولايات المتحدة وقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات المتمركزة في "ديفا"، جنوب شرق النيجر، عملية "شاران فاغي"، وهي كلمات تعني "التمشيط" بلغة "الهوسا".

وتتكون القوة المشتركة متعددة المهام من جيوش دول تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا.

والغرض من عملية "شاران فاغي" هو مواجهة المخططات الإرهابية لجماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا.

وتم تنفيذ العملية على الحدود بين نيجيريا والنيجر على مرحلتين، امتدت الأولى من 1 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وقد أتاحت تأمين أعمال تحصين وحماية مدينة "مالام فاتوري" بنيجيريا، بينما أجريت المرحلة الثانية من 11 إلى 21 ديسمبر/كانون الثاني، لطرد الإرهابيين من مناطق بدولة النيجر.

وانتهت عملية "شاران فاغي" بتحييد 22 إرهابياً من "بوكو حرام" وتدمير 4 سيارات للإرهابيين، وإتلاف منصة مدفعية موجهة نحو مدينة ديفا بالنيجر، واستعادة 7 بنادق هجومية من طراز "آي كي 47"، وتعطيل خمس دراجات نارية للإرهابيين.