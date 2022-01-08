النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 780 كم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دائري المنصورة بطول 4.5 كم وبتكلفة قدرها 250 مليون حيث تم زيادة عرض الطريق ليصبح 14 متر بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه وبلغت نسبة التنفيذ 85% ووجه الوزير بالحفاظ على حرم الطريق من أي تعديات وإزالة المخلفات على الطريق على مدار الساعة.

كما وجه وزير النقل بعمل دراسة شاملة لتطوير تقاطع كوبري الجامعة مع طريق ميت بدر خميس لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وتفقد أعمال مطلع ومنزل لكوبري الجامعة على النيل بالمنصورة بتكلفة قدرها 190 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%.

وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات دائري المنصورة و كوبري الجامعة ورفع كفاءة وازدواج طريق طلخا شربين بنهاية مارس 2022 والانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة طريقي (المنصورة - محلة دمنة - دكرنس)، و(طناح - دكرنس) وأعمال توسعة 3 كباري علوية بطريق المنصورة جمصة (رافد جمصة) وهي كباري الروضة ودميرة وعمار بنهاية يونيو 2022، كما شدد الوزير على ضرورة المحافظة على حرم كافة الطرق من أي تعديات وإزالة المخلفات على مدار الساعة.

ووزير النقل أيضا أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (دمياط - المنصورة - المحلة - طنطا) غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة) وتبلغ تكلفته الإجمالية 455 مليون جنيه وتم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR وحيث بلغت نسبة التنفيذ 20%.

ووجه الوزير باستخدام نظام CIR لمعالجة شروخ الأسفلت الخفيفة بدلا من أعمال الكشط وإزالة الأسفلت، كما تابع وزير النقل مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجرى إنشاء 3 كباري علوية: كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي حيث تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب بتكلفة قدرها 253 مليون جنيه حيث يبلغ طول الكوبري 405 أمتار وعرضه 20 مترا ونسبة تنفيذه 20.31% ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.

وتوجه وزير النقل لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (المرحلة الأولى) في المسافة من دمياط حتى (جمصة - المنصورة الجديدة) بطول 40 كم وتكلفة ٩٥٦.٢٥ مليون جنيه وحيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا في هذه المسافة وإنشاء 16 كوبري في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بتكلفة 820 مليون جنيه، كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم وعرض 16.50 م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR بتكلفة 406.28 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم، مضيفا أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم كما تم الانتهاء من كوبري كم 6.5 في بداية الدولي الساحلي من بورسعيد.

وأكد الفريق كامل الوزير على أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

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