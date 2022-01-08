أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا برئيس كازاخستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، بشأن تطورات الأوضاع في كازاخستان.

واطلع الرئيس توكايف أمير قطر على الجهود المبذولة لتهدئة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في كازاخستان.

من جانبه أعرب أمير قطر عن ثقته بقدرة السلطات الكازاخستانية على تجاوز هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذا البلد.

كما جرى خلال الاتصال الهاتقي استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.