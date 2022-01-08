رئيس تحرير موقع الفجر المصرية يهنئ رجل الأعمال محمد مصطفى والدكتورة هدير أشرف بمناسبة خطوبتهما

محمد الفلاح - السبت 8 يناير 2022

تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر المصرية، بالتهنئة لرجل الأعمال المصري محمد مصطفى، والدكتورة هدير أشرف، بمناسبة خطوبتهما.



وتمنت السيدة سهام مصطفى، والدة رجل الأعمال المصري، من الله عز وجل أن يتم على العروسين بالخير، فيما دعت السيدة يسر مصطفى خالته، الله عز وجل أن ينعم عليهما بالصحة، والسعادة.

من جهتها، هنأت أسرة جريدة الفجر المصرية، رجل الأعمال المصري محمد مصطفى، والدكتورة هدير أشرف، داعين المولى عز وجل أن يسعدهما، ويبارك فيهما، ويرزقهما المحبة، وطول العمر.