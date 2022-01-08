بلينكن: الحل الدبلوماسي مع روسيا لا يزال ممكناً

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي في واشنطن إن التوصل إلى حل دبلوماسي مع روسيا "لا يزال ممكناً" إذا قبلت موسكو الحوار لاحتواء الأزمة بسبب أوكرانيا.

وقال بلينكن قبل أسبوع من محادثات مقررة بين الغرب وموسكو: "مستعدون للرد بقوة على اعتداء روسي جديد. لكن حلاً دبلوماسياً لا يزال ممكناً ومفضلاً إذا اختارت روسيا هذا المسار".