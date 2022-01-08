07 يناير , 2022
واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي في واشنطن إن التوصل إلى حل دبلوماسي مع روسيا "لا يزال ممكناً" إذا قبلت موسكو الحوار لاحتواء الأزمة بسبب أوكرانيا.
وقال بلينكن قبل أسبوع من محادثات مقررة بين الغرب وموسكو: "مستعدون للرد بقوة على اعتداء روسي جديد. لكن حلاً دبلوماسياً لا يزال ممكناً ومفضلاً إذا اختارت روسيا هذا المسار".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: الحل الدبلوماسي مع روسيا لا يزال ممكناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.