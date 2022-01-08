عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون بمحاكمة المتورطين في سقوطها (التفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توجه أهالي الضحايا الذين يعيشون في إيران إلى مطار الخميني في طهران صباح اليوم السبت في الذكرى الثانية لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.



وذكر موقع "إيران إنترنشنال" أن العائلات وصلت إلى مطار الخميني في نفس الوقت الذي رافقوا فيه أحباءهم إلى المطار قبل عامين، حاملين صور الضحايا وأكاليل الزهور.

وفي المطار، هتفوا "الحق.. العدل"، وقالوا: "العدل غير قابل للمساومة! و"سنقف بحزم لتقديم الجناة للعدالة في محاكمة نزيهة".

يذكر أن إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي، صباح 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، بمن فيهم 164 إيرانياً.