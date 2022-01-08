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دولة الإمارات تقدم 36 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 36 ألف جرعة جديدة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 36.055 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 22.858.180 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح بلغ 231.11 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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