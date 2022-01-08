انت الان تتابع خبر ايقاف عملتي ابتزاز لفتاتين في الأنبار والنجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت محاولتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين من محافظتي الأنبار والنجف الأشرف".واضافت ان"الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".

وحذرت الشرطة المجتمعية المواطنين، وخاصة النساء والفتيات من "خطورة الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعويل على العلاقات الشخصية عبر الفضاء الالكتروني الخطر"

