لقاء مرتقب بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية في الحنانة – عاجل

وقال عضو الاطار التنسقي علي الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "المباحثات والمفاوضات ما زالت مفتوحة بين الاطار التنسقي والكتلة الصدرية"، متوقعا "استمراها حتى بعد الجلسة الاولى للبرلمان".

واضاف الفتلاوي، أن "الطرفين يسعون لتشكيل الكتلة الاكبر لوجود مشتركات فيما بينهم".



واشار عضو الاطار التنسقي الى، ان "وفدا من الاطار قد يذهب مساء اليوم الى الحنانة للتباحث قبل بدء الجلسة الاولى من الدورة الخامسة لمجلس النواب".

وتابع، "القوى الكردية لم تتفق حتى الان بشأن ذهابها الى طرف دون اخر، وهم بإنتظار حسم القوى الشيعية لموقفها من تشكيل الحكومة الجديدة".

واكد الفتلاوي، ان "العراق لا يتحمل المزيد من المناكفات"، داعيا جميع القوى السياسية الى ان "يكونوا على قدر المسؤولية والتصدي الى من يسعى لخراب البلد".