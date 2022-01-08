الصدر: اليوم لا مكان للمليشيات

وقال الصدر في تغريدة، تابعتها الخليج 365، "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد".

واضاف: "سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السنّي عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".



وتابع الصدر: "اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح"، "مستدركا "واليوم لا مكان للمليشيات.. فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه".

ومضى زعيم التيار الصدري بالقول، "اليوم سنقول نحن والشعب: كلّا للتبعية.. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية".