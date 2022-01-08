برئاسة الخنجر.. وفد سني يجتمع مع مسعود بارزاني في اربيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر الملف السياسي وتشكيل الحكومة.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن " بارزاني بحث مع الحلبوسي والخنجر العملية السياسية وعقد أول جلسة للبرلمان يوم غد والمشاركة في تشكيل الحكومة"، مشيراً الى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمنى مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة".

وأكد أنه "من أولويات الوفد الكردي في بغداد هو مشاركة الكرد بالحكومة القادمة على أساس الشراكة والتوازن والدستور، ولدينا ورقة عمل ستكون جزءاً من ورقة عمل الحكومة القادمة، وهي مطالب الكرد في حكم هذا البلد بشكل كامل وتنفيذ الدستور، ولن نتدخل بقرارات أي طرف أو جهة".

ووصل رئيسا تحالفي تقدم وعزم ، صباح اليوم السبت، إلى مطار أربيل، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لعقد أولى جلسات مجلس النواب العراقي المنتخب، وكان في استقبالهما هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان العراق وأوميد خوشناو محافظ أربيل.