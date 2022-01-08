العراق يتسلم 50 متهما ينتمون لـ"داعش" بعد القبض عليهم في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تسلمت السلطات العراقية، اليوم السبت، 50 متهما من المنتمين لعصابات تنظيم داعش من سوريا.



والمتهمون الخمسون سبق إلقاء القبض عليهم داخل الأراضي السورية قبل تسليمهم للعراق.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد جرت عملية التسليم بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة.

وجرى تسليم الدواعش إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

والجمعة، اعتقل الأمن العراقي، "مسؤول الدعم المالي واللوجستي" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد ومناطق متفرقة.

ورغم إعلان العراق النصر على تنظيم داعش واسترداد المناطق التي استولى عليها قبل أربع سنوات، فإن خلاياه الإرهابية عادت لتنظيم صفوفها وشن الهجمات التي غالباً ما تستهدف القطعات الأمنية والمناطق النائية.

وسجلت البلاد خلال الشهرين الماضيين تصعيداً خطيراً للهجمات التي يشنها تنظيم داعش بعد احتلالها قرية عند أطراف كركوك لساعات قبل أن تسترجعها القوات العراقية، تزامن مع خروقات دامية استهدف أغلبها نقاطا أمنية تابعة للقوات الكردية "البيشمركة"، شمال البلاد.

وتنفذ السلطات الأمنية في العراق في الوقت الراهن، سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف ملاحقة عناصر داعش بعد تجدد نشاطاتهم الإرهابية التي تراجعت عقب خسارة المدن التي سيطروا عليها في يونيو/ حزيران 2014