شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا توقف توريد المنتجات الدفاعية إلى كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة "DPA" بأن السلطات الألمانية لن تصادق مؤقتا على عقود توريد المنتجات الدفاعية إلى كازاخستان.



ونقلت الوكالة عن مصادرها في مجلس الوزراء الألماني أن حكومة البلاد اتخذت خطوات بهدف وقف توريد هذا النوع من المنتجات إلى كازاخستان، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وكانت ألمانيا صادقت في عام 2021 على 25 عقدا لتوريد المنتجات الدفاعية بقيمة 2,2 مليون يورو إلى كازاخستان.