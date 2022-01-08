شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. 47 إصابة جديدة بمتحوّر "أوميكرون" في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، الجمعة، تسجيل 47 حالة جديدة من متحوّر أوميكرون، ليصل عدد الإصابات به إلى 63 حالة منذ ظهوره أواخر ديسمبر/كانون الأول داخل البلاد.



وأوضح معهد باستور الجزائري أن هذه الإصابات تم كشفها في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المعهد للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا دورياً.

وأكد المعهد أن أغلب الحالات المكتشفة تتركز في العاصمة الجزائر لأشخاص قادمين من فرنسا وتركيا وبريطانيا